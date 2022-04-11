На частині сходу України, зокрема, знищили вісім ворожих артилерійських систем, зазначили у штабі ООС.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати ворога й знищили багато іншої техніки.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.

"Завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито шість атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, п'ять одиниць броньованої та 26 одиниць автомобільної техніки, вісім артилерійських систем супротивника", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що українські військовослужбовці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора.

Нагадаємо, Росія увірвалася в Україну 24 лютого рано вранці.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, в тому числі на частині Донбасу.

За відомостями Генштабу Збройних сил України, станом на 11 квітня в нашій країні знищили 19,5 тис. окупантів.

У Міноборони України вважають, що керівництво РФ буде приймати рішення про відновлення наступу на Київ, виходячи з того, які бойові дії йтимуть на сході нашої держави.

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