Кравчук відмовився називати ситуацію на Донбасі «ескалацією конфлікту», проте визнав, що загострення все ж відбувається.

Активізація бойовиків на Донбасі пов'язана з санкціями проти кума Путіна Віктора Медведчука і його телеканалів.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.

Кравчук відмовився називати ситуацію на Донбасі «ескалацією конфлікту», проте визнав, що загострення все ж відбувається. Політик пов'язав це з санкціями проти Медведчука.

«Я думаю, це пов'язано саме з тим, що Україна почала активно діяти, що Зеленський наклав санкції на проросійські канали через їх пропаганду, ввів санкції проти Медведчука. Тобто вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи. Плюс, як Європа оцінила дії Росії, ситуація з Північним потоком-2, виступи Байдена і його команди... вони зрозуміли, що ситуація не на їх користь, і почали показувати, що вони також мають силу і можуть щось зробити», - заявив Кравчук.

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Однак вважати загострення на Донбасі прямою помстою Росії за санкції проти кума Путіна, на думку Кравчука, не можна.

"Я не думаю. Це - не помста. Тому що вони ніколи не припиняли реалізацію ідеї, що Україна повинна бути «під Росією», ніколи... цю тезу ніхто не скасовував. Тому нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально членом НАТО, реально отримати статус особливого партнера США. І це ми не просимо. Ми знаємо, що апетити Росії не закінчуються на Україні», - зазначив глава української делегації в ТКГ.

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Автор: Денис Прядко