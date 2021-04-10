Відповідною інформацією володіють українські спецслужби.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін має намір звернутися до президента РФ Володимира Путіна щодо подальшої долі окупованої території Донецької області.

Про це пише ZN.UA з посиланням на документи, здобуті українськими спецслужбами. Дану інформацію вже передали країнам-партнерам України.

За даними спецслужб, РФ зосередила на кордоні з Україною військове угруповання, яке за чисельністю перевищує те, що було в 2014 році. Бойовики своєю чергою пропонують свої варіанти "вирішення ситуації" і відправляють їх у Кремль.

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Всього Пушиліну "на підпис" підготували три варіанти документа з однаковою преамбулою. У ній бойовик дякує Путіну "за співчутливе ставлення до долі жителів Донбасу і безцінну допомогу, яка допомагає нам виживати під натиском київської влади з 2014 року". Путіну також згадують роздачу паспортів Росії в ОРДЛО і участь у мінській ТКГ. Україну в листі звинувачують у порушенні Мінських домовленостей і намірі "силового вирішення конфлікту".

Далі тексти листа відрізняються.

Перший варіант

Путіна просять надати "військову допомогу" бойовикам для "припинення агресії України". Нібито не хочуть допустити жертв серед мирного населення, руйнування житлового фонду та об'єктів інфраструктури.

Другий варіант

Пушилін просить Путіна включити "ДНР" до складу Росії: "Від імені всього російського населення і російських громадян, які проживають на території" республіки", як законно обраний глава "донецької народної республіки", прошу вас прийняти нашу "республіку" до складу Російської Федерації. Всі наші жителі бажають стати частиною великої держави Росія. Свідченням цього є результати референдуму, що відбувся 11 травня 2014 року, а також численні черги на набуття російського громадянства".

Після цього в проекті листа Пушилін пише, що при необхідності, жителі "готові повторно висловити своє волевиявлення, що підтверджує бажання приєднатися до своєї історичної батьківщини".

Третій варіант

Ватажок бойовиків просить визнати "ДНР" як "незалежну демократичну правову соціальну державу". Крім того, Пушилін просить президента Росії розглянути можливість укладення договору про дружбу і співробітництво між "ДНР" і РФ, передбачивши співпрацю у сфері оборони. У підготовленому "МЗС ДНР" тексті також згадується, що проект даного договору додається до листа.

Стягування російських військ до кордону України

30 березня 2021 року Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Юрій Годован