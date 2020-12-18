Ліщина відзначив, що українська сторона подала відповіді на більш ніж 50 запитань ЄСПЛ, які він поставив напередодні слухань і це був кращий матеріал, який був зібраний українськими спецслужбами за шість років ведення цієї справи.

Засідання Європейського суду з прав людини у справі "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації" попередньо призначене на 15 вересня 2021 року.

Про це повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина у Facebook.

«Засідання в справі Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation попередньо призначене на 15 вересня 2021», - заявив він.

Ліщина відзначив, що українська сторона подала відповіді на більш ніж 50 запитань ЄСПЛ, які він задав напередодні слухань щодо прийнятності «у Донбаській справі (яка зараз називається Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation)».

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«Це кращий матеріал, якій ми збирали за шість років ведення цієї справи! Цього разу всі, от прямо всі спецслужби (навіть от ті, ага...) надали нам докази ефективного контролю з боку РФ за ОРДЛО. По деяких матеріалах нашим північним сусідам буде дуже важко пояснити, що це вони мали на увазі... Хоча чому важко: завжди ж є аргумент «ви всьо врьотє». Велика подяка всім органам та службам, які прийняли участь у підготовці цього подання!», - наголосив заступник міністра.

Також, за словами Ліщини, ЄСПЛ повідомив, що планує дуже амбітний графік у цій справі на наступний рік: до вересня він збирається провести обмін поданнями між Нідерландами та РФ щодо МН17, а також відповіді всіх учасників, включаючи треті сторони (в нас їх дві: уряд Канади та Human Rights Law Centre - University of Nottingham), на додаткові запитання ЄСПЛ.

«Тобто фактично суд намагається за 9 місяців наздогнати нідерландською справою стан української справи по Донбасу до якого ми рухались шість років. Подивимось, чи вдасться це на практиці, але суд налаштований дуже серйозно: він попередив», - зауважив він.

Україна проти Росії в ЄСПЛ: що відомо

30 листопада. Ліщина повідомив, що Європейський суд з прав людини об'єднав три справи проти Росії стосовно окупованого Донбасу.

"Тільки що відбувся цікавий розвиток подій у міждержавній справі "Україна проти Росії" (стосовно східної України) № 8019/16. Велика палата ЄСПЛ повідомила, що вирішила приєднати до цієї справи ще справу "Україна проти Росії" № 43800/14 (щодо дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни) та "Нідерланди проти Росії" № 28525/20 (стосовно MH17)", - повідомив Ліщина.

У цьому зв'язку він заявив, що нова назва справи: "Україна і Нідерланди проти Росії" №№ 43800/14, 8019/16 та 28525/20.

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Автор: Костянтин Гончаров