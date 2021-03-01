З початку доби 1 березня в районі проведення ООС зафіксовано три обстріли позицій українських захисників.

На Донбасі внаслідок підриву автомобіля Збройних сил України на невідомому вибуховому пристрої 9 військовослужбовців отримали бойові поранення і травмування.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у понеділок, 1 березня.

"Внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойове поранення, ще 8 воїнів – бойові травмування. Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі", – інформує прес-центр.

Також повідомляється, що з початку доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли підрозділи українських військових.

Читайте такожПрезидент Євроради Шарль Мішель відвідає Донбас і КиївТак, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Павлополя – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Богданівки окупанти прицільно обстріляли українські позиції з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів. У відповідь на обстріли противника українські воїни також відкривали вогонь.

Загострення на Донбасі

26 лютого на Донбасі окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення, троє воїнів — бойові травмування. Ще один боєць підірвався на міні.

У неділю, 28 лютого, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів загинув український військовий.

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Автор: Інна Андаліцька