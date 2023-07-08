Частину ударних безпілотників супротивника не вдалось перехопити.

Сили оборони України збили 5 ударних безпілотних літальних апаратів російських окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних cил ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, уночі, 8 липня 2023 року, ворог атакував іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край РФ).

"У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

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Водночас частину ударних БПЛА не вдалось перехопити, бо "Шахеди" влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. "Попередньо - без жертв. Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації!", - сказано у повідомленні.

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Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вночі ворог вдарив по сільськогосподарському підприємству у Кривому Розі безпілотниками. Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники його приборкали. Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки.

Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, під ранок область атакували ворожі дрони. Працювала ППО. Попередньо - минулося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.

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