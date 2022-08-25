Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по Каховському мосту.

Українською авіацією на півдні країни нанесено чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці.

Про це повідомляє ОК "Південь" у Facebook.

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються.

"Вороже військо "схудло" на 12 рашистів, 3 одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів. Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази", - сказано у повідомленні.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Як повідомляв УНІАН, за 23 серня українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Ворог втратив ще один гелікоптер та два БПЛА. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 700 осіб.

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