Експерти вказали на паніку серед блогерів, які кинулися критикувати російську владу.

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували реакцію російської влади на новий прорив кордону в Бєлгородської області Росії. Експерти вказали на "підвищену тривогу щодо війни в Україні" серед росіян.

Згідно повідомленням, 1 червня підрозділи загальноросійського проукраїнського російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" провели черговий рейд у Білгородській області. Добовольці завдали ударів по російських позиціях поблизу населеного пункту, а також Шебекіно Бєлгородської області. РДК заявила, що почався "другий етап" її операції, і опублікувала кадри, на яких нібито відображено участь особового складу РДК в бою на околиці Шебекіно. Міноборони Росії заявило, що співробітники прикордонної служби Росії і ФСБ завадили двом мотострілецьким ротам, посиленим танками, які намагалися "вторгнутися" на російську територію в районі Шебекіно і нової Таволжанки. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що "ворогів на території Бєлгородської області не було" під час спроби рейдів, хоча кадри з геолокацією показують, що нібито співробітники ЛСР діяли на території Росії.

Один з російських блогерів стверджував, що 20 російських прикордонників і 20 призовників, а також російська авіація і артилерія відбивали дії РДК і ЛРС, які намагалися провести рейд в районі Шебекіно. Інші російські блогери стверджували, що формування, що проводили рейди в районі Шебекіно і нової Таволжанки, були розміром приблизно з роту і мали танки, а також інші бойові броньовані машини, хоча один відомий блогер стверджував, що група, яка намагалася прорватися біля блокпоста Шебекіно складався всього з 10 осіб.

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Відзначається, що операції в Білгородській області є рейдами по доктрині. Рейди, відповідно до доктрини армії США, являють собою дрібномасштабні штурмові операції, що передбачають швидке проникнення на ворожу територію з метою отримання інформації, розгрому ворожих сил або знищення об'єктів. Рейди закінчуються планомірним відходом з вузько визначеної території і не переслідують мети встановити довгостроковий контроль над територією. РДК і ЛРС не робили серйозних спроб встановити контроль над територією Бєлгородської області ні 1 червня, ні під час рейду 22 травня, незважаючи на декларовану ними мета захоплення території Росії.

Реакція російських офіційних осіб і блогерів на рейд в Бєлгородській області свідчить про тривалу підвищену тривогу в російському інформаційному просторі з приводу війни в Україні. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив 1 червня, що президент Росії Володимир Путін постійно отримує інформацію про ситуацію в Бєлгородській області і що Путін нагородив главу шебекінського району Володимира Жданова орденом Мужності за його реакцію на ситуацію на кордоні. Гладков повідомив, що російська влада в Бєлгородській області евакуювала 200 дітей в Пензенську область і планує 3 червня евакуювати ще 600 дітей в Калузьку і Ярославську області. Російська служба ВПС повідомила 1 червня, що Гладков домовився з владою кількох регіонів Росії про прийом 1200 бєлгородців під час евакуації.

Ці евакуації, відзначена Путіним уважність і характеристика МО рейду як спроби "вторгнутися" на російську територію дозволяють припустити, що Кремль намагається використовувати ці обмежені рейди для підтримки триваючих інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну і заручитися внутрішньою підтримкою затяжної війни.

Деякі російські блогери використовували ситуацію в Бєлгородській області для критики російського керівництва, в той час як інші стверджували, що обмежені рейди є провісниками українських контрнаступальних операцій.

Бої в Бєлгородській області РФ 1 червня - що відомо

Бійці з "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" повторно зайшли в Бєлгородську область РФ, в результаті чого відбулися бої з армією РФ в районі Шебекіно. РосЗМІ повідомили про атаку МАПП "Шебекіно" танками.

У свою чергу російські силовики оголосили план "Фортеця" через загострення ситуації. Партизани повідомили, що вдарили з "Градів" по будівлі МВС, де зібралися силовики РФ.

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