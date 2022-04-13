Через агресію РФ сотні осіб в Київській області вважаються зниклими безвісти, зазначив очільник поліції регіону.

На Київщині вже виявлено понад 720 тіл загиблих цивільних в результаті російської агресії, ще понад 200 осіб вважаються наразі зниклими безвісти.

Як повідомив Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України, такі дані оприлюднив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Кількість виявлених і оглянутих тіл загиблих мирних осіб на Київщині в результаті російської агресії становить вже понад 720 осіб, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти", - сказав Нєбитов.

Він повідомив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на території столичного регіону зафіксовано понад 3 050 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених військовими РФ.

Зокрема, під час воєнного стану поліцейські зареєстрували 233 кримінальних провадження щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, а за порушення законів та звичаїв війни розслідують 1 463 фактів.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, в Ірпені, Бучі, Бородянці та Макарові Київської області. На Київщині супротивникові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів, але пізніше територію регіону зачистили від ворожих сил.

На початку квітня від окупантів звільнили Бучу, захисники України знайшли у місті братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів, на яких були ознаки насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які супротивники не встигли спалити. У мережі опублікували фото з Бучі, які шокують.

12 квітня мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що окупанти вбили 403 місцевих жителів.

Вас також можуть зацікавити новини: