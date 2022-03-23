Співробітники спецслужб РФ проводять "індивідуальні бесіди" з рядовими білоруської армії, зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Президент Росії Володимир Путін намагається втягнути білорусів у війну з Україною, обіцяючи їм гроші та навчання у російських військових вишах.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В повідомленні сказано, що співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять "індивідуальні бесіди" з рядовим складом.

"Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі. За виконання "спеціальних завдань" білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток - пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, Рязанське повітрянодесантне командне училище)", - зазначають в українській розвідці.

У відомстві додали, що, зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.

"Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі", - інформує розвідка.

Також серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні.

"Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій "спеціальній операції", перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів замінюють", - зазначають українські розвідники.

Нагадаємо, Росія вдерлася на українську територію рано-вранці 24 лютого. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім і мирні міста, в тому числі - Київ.

Українська сторона повідомила, що територію нашої країни атакували і зі сторони Білорусі.

23 березня Генеральний штаб Збройних сил української держави повідомив, що все ще існує ймовірність залучення армії Білорусі у війну проти України на боці Росії.

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