Обстріл пошкодив будівлю сервісного центру.

Російські окупанти ось уже дев'ятнадцяту добу обстрілюють Київську область і столицю, зокрема. Слідом за повідомленнями про бомбардування заводу "Антонов" та багатоповерхівки на Оболоні з'явилася інформація про попадання снаряда в телевізійний і радіо ретранслятор в селі Винарівка.

Інформацією про ракетний удар поділився голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі: "Російські війська продовжуть обстріли цивільної інфраструктури Київщини! Сьогодні, близько 8:45 ранку, окупанти нанесли ракетний удар по телевізійному та радіо ретранслятору в селі Винарівка, Ставищенської територіальної громади. Пошкоджена будівля сервісного центру. Постраждалих серед цивільного населення немає".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: