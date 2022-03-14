Російські окупанти ось уже дев'ятнадцяту добу обстрілюють Київську область і столицю, зокрема. Слідом за повідомленнями про бомбардування заводу "Антонов" та багатоповерхівки на Оболоні з'явилася інформація про попадання снаряда в телевізійний і радіо ретранслятор в селі Винарівка.
Інформацією про ракетний удар поділився голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі: "Російські війська продовжуть обстріли цивільної інфраструктури Київщини! Сьогодні, близько 8:45 ранку, окупанти нанесли ракетний удар по телевізійному та радіо ретранслятору в селі Винарівка, Ставищенської територіальної громади. Пошкоджена будівля сервісного центру. Постраждалих серед цивільного населення немає".
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.