Водії повинні були доставити гуманітарний вантаж до Вовчанська, але з ними зв'язок обірвався

Російські окупанти відпустили водіїв гуманітарного вантажу, який вчора захопили. Вони везли гуманітарну допомогу до Вовчанська.

Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у Facebook.

"Сьогодні у мене і моїх побратимів щасливий ранок. Затримані вчора окупантами водії гуманітарного конвою на Вовчанськ наші побратими повернулися. Живі і мотивовані боротися за Україну далі", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що за даними агентурної розвідки, за маршрутом узгодженого гуманітарного коридору Харків - Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху.

Пізніше стало відомо, що зникли п'ятеро водіїв і лікар з колони з гуманітарною допомогою На Харківщині.

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