Співробітники станції просять розповсюдити інформацію про те, що жодної "допомоги" окупантів вони не приймали.

Для картинки на російському телебаченні на Чорнобильській АЕС перевдягнуті окупанти роздавали допомогу самі собі

Про це повідомила у Facebook народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона зазначає.що ситуація на Чорнобильській атомній електростанції залишається напруженою. При цьому нагадала, що зміна працівників на ЧАЕС перебувають в полоні окупантів вже понад 11 днів і їх годують 1 раз в день.

"Сьогодні їм хотіли роздати "гуманітарну" допомогу, привезли російське телебачення. Утім, начальник зміни в гучномовець оголосив, що всі співробітники станції від "допомоги" відмовляються", - зазначає нардеп.

Вона каже, що на Семиходах була залишена стара форма "Новарки", французька фірма, яка будувала конфаймент над 4 енергоблоком, то вороги переодягнулись в неї і самі роздавали собі гуманітарку (їжу та цигарки) під відеокамери для сюжету російського телебачення.

"Окрім цього, зараз з’явилась ще тисяча нових "зелених та хамовитих" непроханих гостей. Наші співробітники станції просять розповсюдити інформацію про те, що жодної "допомоги" окупантів вони не приймали"- зазначає Василевська-Смаглюк.

Вона звертається до уряду та Енергоатому подбати про безпеку на інших АЕС.

Як повідомляв УНІАН, 24-го лютого окупаційні війська РФ внаслідок нападу взяли під контроль всі об'єкти ДСП ЧАЕС.

Мер Славутича Юрій Фомічев заявив, що на Чорнобильській АЕС є небезпека викиду радіоактивного пилу. Він також зазначив, що через Чорнобиль з’явився справжній коридор яким рухається військова техніка.

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