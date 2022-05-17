Ростислав Смірнов зазначив, що українські військові отримують багато зброї.

Збройні Сили України не зупиняться на рубежах ОРДЛО, коли підуть у контрнаступ. Українські військові відвоюють Луганську і Донецьку області в їх адміністративних межах.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов в ефірі "24 каналу".

За його словами, українські бійці отримують багато техніки, а у російських окупантів її стає все менше.

"Якщо ми говоримо про людський і військовий ресурс, то ми повинні розуміти, що в Росії цього всього немає. Нас активно підтримують західні партнери, постійно виділяються великі кошти та надходить озброєння", - пояснив Смирнов.

При цьому він вказав, що ЗСУ вдалося зупинити окупантів

"Тепер, ми ще й проводимо успішні контроперації на окремих ділянках фронту. Станом на зараз, ми володіємо достатнім запасом резервістів і військової техніки", - зазначив радник глави МВС.

Крім того, він вказав, що сили українських військових незабаром будуть переважати.

"Ця чаша терезів, поки на боці окупантів, але ця перевага стрімко скорочується. І ми переконані, що дуже скоро сили будуть рівними, а потім і ЗСУ отримає суттєву перевагу, яку ми побачимо на карті звільнених територій", - підсумував Смирнов.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що українська армія буде готова до активного контрнаступу на позиції РФ після отримання достатніх обсягів важкого озброєння від партнерів. Відбудеться це до середини липня.

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