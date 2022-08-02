Окупантів деморалізують успіхи Збройних сил України.

Міжетнічні конфлікти стали все частіше і частіше зустрічаються в рядах російських військ. Головною причиною стали через зміцнення позицій Збройних сил України.

Про свідчить перехоплення розмови окупантів, яку оприлюднила Служба безпеки України

Так, у розмові окупант розповідає, як п'яний тувинець з 55-ої бригади відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону. "Ціль" у свою чергу відправив у розташування 55-ої бригади БТР з особовим складом, щоб "приборкати" тувинця.

Загарбник уточнив, що БТР відкрив вогонь по солдатам 55-ої бригади, в результаті чого три людини отримали поранення. Крім того, іншу частину батальйону поставили на коліна та змусили вибачатися, погрожуючи вбивством.

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше на залізничній станції "Каланчак" Херсонської області окупанти влаштували димову завісу і підірвали власний потяг з технікою і боєприпасами.

Вибух, ймовірно, став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.

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