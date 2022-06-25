Супротивник відкрив вогонь по населеному пункту, який знаходиться у Краснопільській громаді.

Російські гвинтокрили випустили шість ракет по одному із сіл Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Краснопільська громада: майже опівдні, два російські гвинтокрили, не залітаючи на територію України, випустили 6 ракет по одному із сіл", - зазначив він.

За словами Живицького, внаслідок цього зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа.

Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника.

"В усіх випадках, на щастя, обійшлося без жертв", - уточнив голова ОВА.

Нагадаємо, 23 червня російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду Сумської області фосфорними снарядами. Супротивники відкривали вогонь із "Градів".

Вас також можуть зацікавити новини: