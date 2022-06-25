Російські гвинтокрили випустили шість ракет по одному із сіл Сумщини.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Краснопільська громада: майже опівдні, два російські гвинтокрили, не залітаючи на територію України, випустили 6 ракет по одному із сіл", - зазначив він.
За словами Живицького, внаслідок цього зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа.
Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника.
"В усіх випадках, на щастя, обійшлося без жертв", - уточнив голова ОВА.
Нагадаємо, 23 червня російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду Сумської області фосфорними снарядами. Супротивники відкривали вогонь із "Градів".
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