Роман Старовойт заявив, що нібито атака сталася вранці 15 червня.

Росіяни знову звинуватили Україну в обстрілі Курської області. Нібито під вогонь потрапив пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі.

Про це повідомив губернатор російської області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

За його словами, обстріл нібито стався вранці в середу, 15 червня.

"Сьогодні о 7:30 противник з боку України обстріляв пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі. Постраждалих та руйнувань немає", - заявив Старовойт.

При цьому він розповів, що російські прикордонники нібито "вогнем у відповідь придушили напад".

Як раніше повідомляв УНІАН, російська влада вже не вперше звинувачує Україну в обстрілі території РФ. Так, 30 квітня прогриміли вибухи на нафтобазі у селі Жеча під Брянськом. Чиновники стверджують, що засобами ППО нібито був виявлений літак ЗСУ.

29 квітня на фармацевтичному заводі в російському Кургані "Синтез" пролунав вибух. Підприємство є одним з лідерів виробництва антибіотиків в Росії, забезпечує, перш за все, госпітальний сектор.

Крім того, в російських медіа та соціальних мережах час від часу з'являється інформація про вибухи на складах з боєприпасами і пожежах на паливних базах в прикордонних з Україною регіонах РФ.

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