Міністр закордонних справ країни закликав передати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

Російські окупаційні війська не припиняють тероризувати Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу була пошкоджена будівля, де розташовано консульство Литви.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. За його словами, таким було "новорічне привітання" від Росії.

"Така жорстокість і руйнування повинні припинитися. Ми повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги", – акцентував міністр.

Відео дня

Очільник МЗС також поділився фото наслідків російської атаки:

Атаки РФ по Україні

3 січня 2025 року армія РФ обстріляла Чернігів. Окупанти здійснили груповий ракетний удар. За попередніми даними, внаслідок атаки отримали руйнування два приватні будинки.

Згодом стало відомо, що окупанти вбили чоловіка 1952 року народження, ще четверо людей отримали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, починаючи з 12:00, росіяни випустили по Україні та контрольованій Силами оборони території Курщини 11 ракет та 32 дрони-камікадзе типу "Shahed". Станом на 20:00 було збито три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 ворожих БпЛА. Ще 19 дронів-імітаторів локаційно втрачені.

Вас також можуть зацікавити новини: