Українські артилеристи скаржаться, що їм не вистачає 155-мм снарядів, які дозволили б їм тримати артилерію РФ подалі від лінії фронту.

Російські війська посилили атаки на фронті на півдні та сході України, і контрбатарейна робота має вирішальне значення для придушення ворожого вогню.

При цьому, як пише Reuters, українські артилеристи стикаються зі зростаючим переслідуванням з боку ворожих безпілотників, пріоритетною метою яких є західна артилерія, така як, наприклад, Panzerhaubitze.

"Атаки були й раніше, але не в такій кількості. Тепер це справді страшно", - каже командир батареї Panzerhaubitze 2000 з позивним "Лева".

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Боєць розповів, що підрозділ уже чотири рази піддавався прямому влучанню російських безпілотників "Ланцет", проте члени екіпажу залишилися практично неушкодженими завдяки броні Panzerhaubitze.

Як каже старший офіцер батареї Андрій Ставничий, особливу неприємність приносять російські розвідувальні безпілотники, такі як "Орлан" або більш сучасні "Суперкам".

"Іноді буває так, що роботи на день багато, а ми не можемо зрушити з місця, тому що над нами постійно щось літає", - розповів він Reuters.

Артилеристи Panzerhaubitze також скаржаться, що їм не вистачає фірмових 155-міліметрових снарядів, розроблених для досягнення максимальної ефективності та дальності стрільби близько 40 км, пише Reuters. Більш далекобійні боєприпаси дозволили б їм вести прицільний вогонь по аналогічних російських гарматах далеко за лінією фронту і тримати їх далі в тилу, щоб захиститися від контрбатарейного вогню росіян.

"Не дивлячись на те, що під час невдалого контрнаступу українських військ минулого року підрозділ Льови був добре забезпечений, наразі він випускає значно менше снарядів на день - за його оцінками, лише від восьми до 15", - йдеться в матеріалі.

Ситуація на фронті - новини

Військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий заявив, що оскільки допомога від партнерів, зокрема США, вже в дорозі, а на фронті вже запрацювала українська артилерія, бо задіяні недоторканні запаси, то ситуація у війні почне змінюватися вже найближчими днями.

Водночас Дикий зазначив, що сьогодні важко відповісти, скільки російські окупанти ще зможуть триматися на "м'ясних" штурмах. За його словами, прогнозувалося, що у квітні вони мали б видихнутися, але цього не сталося.

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