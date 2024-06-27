Він повідомив, що Німеччина отримала від України більше запитів на навчання військових.

Кількість українських мобілізованих, які зможуть пройти базову підготовку в Німеччині, збільшиться, починаючи з 2025 року, якщо частина навчального процесу буде повернута в Україну.

Про це агентству Reuters розповів глава командування ЄС зі спеціальної підготовки генерал-лейтенант Андреас Марлоу. "Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема - на базову підготовку", - сказав він.

Військовий висловив думку, що така ситуація вплине на великомасштабні форми навчання за участю цілих рот або батальйонів, які досі проводилися в Німеччині і які слідують за базовою підготовкою.

Відео дня

При цьому Україна прагне вести навчання військових самостійно, спрощуючи розв'язання організаційних питань і прискорюючи відправку особового складу на поле бою.

Марлоу зазначив, що не очікує перенесення в Україну спеціалізованих навчань, оскільки для їхнього проведення потрібна зброя та інфраструктура, зокрема - тренажери. А бажання України перенести навчання назад до себе може стимулювати союзників, наприклад, Францію і Литву, направити туди військових інструкторів.

Навчання українських військових за кордоном

Командування спеціальної підготовки, яке очолює Марлоу, є частиною військової місії ЄС, створеної 2022 року. Мета - навчити 60 тис. українських військових до середини листопада 2024 року.

У Німеччині інструктори з 14 країн навчають українських військових управлінню танками і системами Patriot і IRIS-T. Також у країні проходять навчання снайпери та інженери, парамедики й оператори безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: