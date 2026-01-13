РФ атакувала в Одесі будівлю, де розміщується місія ООН, – військовий експерт

Експерт стверджує, що атака була цілеспрямованою.

Внаслідок російської атаки на Одесу сьогодні вночі пошкоджено будівлю, у якій розташований офіс гуманітарної місії ООН. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Метою нальоту була енергетика та портова інфраструктура міста. Але не тільки. Цієї ночі ворог вперше намагався атакувати будівлю, де розміщується гуманітарна місія ООН. Причому атака була явно цілеспрямованою, оскільки по одній траєкторії до будівлі послідовно летіли два дрони-камікадзе "Shahed-136", – повідомив аналітик.

Він наголосив, що місія ООН в Одесі займається виключно гуманітарними питаннями і, чому їхній офіс став метою для російського удару, – незрозуміло.

Коваленко не виключає, що будівлю було обрано як "якийсь центр ухвалення рішень".

Внаслідок атаки у будівлі пошкоджено, зокрема, скління фасаду. Але сам факт, за словами оглядача, викликає низку запитань, а саме: чи зберуться в Раді безпеки ООН на позачергове засідання з приводу цілеспрямованих атак Росії щодо їхніх представників в Одесі.

Атака на Одесу в ніч на 13 січня

Вночі 13 січня окупаційна армія РФ атакувала середмістя Одеси – внаслідок двох хвиль ворожих атак пошкоджено енергетичні об’єкти, житлові будинки, об'єкти соціальної сфери – лікарню, дитячий садок, школу тощо. Постраждали шестеро цивільних людей віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізовані. Для допомоги мешканцям постраждалих будинків розгорнуто оперативні штаби та пункти незламності.

