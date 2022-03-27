Сьогодні супутниковий прийом сигналу телеканалів є найнадійнішою стабільною технологією з покриттям в будь-якій точці України

У Комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики закликають жителів міст не слухатися порад про демонтаж супутникових тарілок з багатоповерхівок, щоб уникнути повітряних ударів.

Як сказано у зверненні комітету до голів військових адміністрацій, а також до органів місцевого самоврядування та їх керівників, не потрібно обмежувати супутниковий прийом сигналу українських телеканалів.

У ньому наголошується, що в інтернеті почала активно поширюватися інформація про необхідність швидкого демонтажу супутникових антен на фасадах багатоквартирних будинків.

Зокрема, заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко заявив, що жителі міста повинні демонтувати супутникові тарілки з багатоповерхівок, щоб уникнути повітряних ударів, до 28 березня. "Всі самостійно не прибрані антени будуть демонтовані комунальними підприємствами міста і повернуті власникам після закінчення військових дій на території України", - написав Лисенко у Фейсбуці.

Член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький радить українцям, навпаки, встановити супутникові тарілки та налаштувати їх на українські канали, зазначивши, що "багато дій і наказів, про які не замислюєшся, і які можуть будуватися на дурниці або шкідництві".

"Зауважимо, окупанти не дарма атакують телевежі, а мають на меті сіяти паніку і поширювати дезінформацію. І коли росіяни заходять в міста, то перш за все захоплюють місцеві радіостанції та наземне телебачення для впливу на людей. Так що чи не єдиним способом донести правду в такій ситуації є Сателіт!" - йдеться у зверненні комітету.

"Всі великі українські канали знаходяться на супутнику. Саме на них, а не на російські канали налаштовано 90 відсотків тарілок. Коли ви бачите на тарілці три головки (lnb їх називають), значить вони приймають з айстри (Сіріус), Амоса та Евтелсата. Це сателіти, які транслюють українські програми. Тарілки рятують міста від капітуляції. І вони не передають жодних сигналів. Тільки приймають", - пояснив Княжицький.

У зверненні посилаються на Viasat, що на сьогодні супутниковий прийом сигналу телеканалів є найнадійнішою стабільною технологією з покриттям в будь-якій точці в Україні.

При цьому зазначають, що загроза і необхідність демонтажу супутникових тарілок відсутня.

"Достовірної інформації з цього приводу з офіційних джерел державної влади України або ЗСУ не було. На сьогодні супутниковий прийом сигналу телеканалів є найнадійнішою стабільною технологією з покриттям в будь-якій точці в Україні, на відміну від інших технологій, які залежать від наземних станцій і передавачів і, на жаль, піддаються ризику ураження ворожими силами", - йдеться у зверненні.

Комітет ВР закликає голів військових адміністрацій, а також органи місцевого самоврядування та їх керівників не поширювати неперевірену інформацію, утриматися від необґрунтованих дій і не спонукати громадян до демонтажу супутникових тарілок.

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