Підписання тимчасового перемир'я з Росією без виведення її військ з території України переважна більшість громадян вважають неприйнятним.

74% українців підтримують проведення прямих переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни.

Про це йдеться у прес-релізі за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 18 березня.

"Прямі переговори Зеленського з Путіним щодо припинення війни підтримують 74%, чверть – не підтримують. Трохи більше прихильників прямих переговорів на півдні й сході, але і в інших регіонах також таких більшість", – зазначають соціологи.

Водночас підписання тимчасового перемир'я з Росією без виведення її військ з території України, на думку населення, є неприйнятним (89%).

Крім того, майже 90% українців вірять у перемогу, а понад 70% – виступають за інтеграцію з НАТО.

Раніше учасник української переговорної делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що переговори з РФ про припинення війни можуть тривати кілька тижнів, хоча є ознаки того, що позиція Москви стала "адекватнішою".

В той самий час в Міноборони не виключають, що РФ використовує переговори як можливість для перегрупування сил, щоб завдати ще більшого удару. Країна-агресор вісім років використовував переговори як додатковий інструмент "політичного впливу або шантажу щодо України".

Вас також можуть зацікавити новини: