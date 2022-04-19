Речник Державного департаменту Нед Прайс зазначив, що удари по Львову і Києву, а також події у Бучі є ознаками терору.

Росія не лише вторглася в Україну, а й "проводить кампанію терору" в цій країні.

Таку заяву зробив речник Державного департаменту Нед Прайс, передає Голос Америки.

"Росія не лише здійснила вторгнення, не лише розгорнула війну, вона проводить кампанію з терору, кампанію жорстокості, кампанію підлої агресії проти народу України. І тому, коли йдеться про те, що ми бачили щодо ударів по Львову, чи ударів по околицях Києва, або того, що ми бачили в Маріуполі, Харкові або у Бучі, це все чіткі ознаки, - сказав Прайс. - Це яскраві свідчення кампанії жорстокості, кампанії з терору, яку росіяни ведуть проти народу України".

Крім цього, як повідомляє Reuters з посиланням на неназваного висопосадовця Пентагону, за Маріуполь і досі точаться бої. "За нашою оцінкою, боротьба за Маріуполь і досі триває... місто залишається під загрозою авіаударів і бомбардування з повітря й артилерії".

Хоча раніше у Росії заявляли про повний контроль над містом.

Як повідомляв УНІАН, за даними Пентагону, в Україні перебуває 76 російських батальйонно-тактичних груп. Крім них, на півночі від України ще перебувають близько 22 БТГ, які, ймовірно, будуть поповнені.

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