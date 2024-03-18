Сенатор зауважив, що з допомогою США УКраїна зможе навіть піти в контрнаступ.

Додаткове фінансування України з боку США не забезпечить кардинальний прорив ЗСУ на фронті.

Таку думку висловив голова Комітету збройних сил Сенату США демократ Джек Рід, передає Голос Америки. Він заявив, що якщо американські законодавці затвердять додаткову допомогу Україні, то ЗСУ "решту року повільно відтіснятиме росіян, не кардинально".

При цьому Рід припустив, що з додатковою допомогою від Вашингтона ЗСУ зможуть перейти в наступ у 2025 році.

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"Наступного рокумає бути нова наступальна операція, яка, сподіваюся, дозволить їм встановити вогневий контроль над Кримом... Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл переговорів", - сказав Рід.

Сенатор закликав законодавців США затвердити додаткове фінансування для України.

"Ми мусимо прийняти законопроект про додаткове фінансування. Ми маємо буквально дати їм зброю, артилерію та боєприпаси, щоб виконати роботу", - додав законодавець.

Політик припустив, що окупанти зараз можуть тиснути на ЗСУ і перейшли до "більш звичного для них типу війни: фіксовані позиції, бункери, щільне мінування".

Допомога США Україні

Сенат США затвердив законопроект, який передбачає додаткове фінансування пріоритетів безпеки США. Це включає $60 млрд для України. Проте палата представників Конгресу ніяк не може погодити законопроект та проголосувати за нього.

12 березня США оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму $300 млн. Це перша допомога від США цього року.

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