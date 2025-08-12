Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України (СБУ) здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зазначається, що склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України.

"Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання. …Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для "шахедного" терору України", – йдеться у повідомленні СБУ.

Спецслужба наголошує, що продовжує операції з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу РФ. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі.

В СБУ нагадали, що попередня атака далекобійних безпілотників на цей військовий об’єкт РФ відбулася 9 серпня цього року.

Атаки по Татарстану

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня було опубліковано супутникові знімки, які підтвердили руйнування на військовому об'єкті у Татарстані, який атакували безпілотні літальні апарати напередодні.

З фотознімків було видно, що на даху будівлі терміналу з’явилися щонайменше два отвори, причому один із них значно більший. Водночас інформації про пошкодження всередині будівлі не було.

Нагадаємо, 9 серпня у мережі повідомили про закриття аеропортів та введення плану "Килим" у Татарстані. В Альметьєвську, Нижньокамську та Єлабузі оголосили про загрозу дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: