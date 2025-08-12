Його вартість становить "копійки" порівняно з ціною ударного БПЛА типу "Шахед".

Українська компанія Wild Hornets заявила, що її перехоплювач Sting досяг швидкості до 300 кілометрів на годину в стійкому польоті - це робить систему одним із найшвидших FPV-дронів.

Було опубліковано відео, на якому Sting пролітає над відкритими полями під час, імовірно, випробувань. Лічильник швидкості в інтерфейсі FPV-дрона показував, що Sting розганявся до 315 км/год, що приблизно відповідає максимальній швидкості стандартного швидкісного поїзда, пише Bloomberg.

Оголошення прозвучало на тлі того, що українська індустрія дронів уже кілька місяців намагається вийти на нові межі швидкості своїх FPV-перехоплювачів. ЗМІ заявляє, що українські підрозділи все частіше роблять ставку на ці дешеві дрони, які ще нещодавно були новинкою на полі бою, як на засіб боротьби з дронами типу "Шахед".

Росія використовує "Шахеди" не так, як раніше

Нові російські тактики, що дозволяють ударним БПЛА літати вище і швидше, ускладнили завдання кулеметним розрахункам, які є одним із ключових елементів української протиповітряної оборони. Їм стало важче збивати ці дрони.

Саме тому швидкість перехоплювача має вирішальне значення, бо безпілотник має бути достатньо швидким, щоб наздогнати "Шахед". Стандартна модель Shahed-136, найбільш часто використовувана Росією, наприклад, летить приблизно зі швидкістю 185 кілометрів на годину.

Також повідомляється, що Sting уже застосовується в бойових умовах, хоча масштаб його використання невідомий. У Wild Hornets заявили, що один такий перехоплювач коштує 2 500 доларів і що українські оператори вже знищили з його допомогою приблизно 100 дронів Shahed.

В Україні розраховують, що перехоплювачі незабаром допоможуть закрити прогалини в системі ППО. Президент України Володимир Зеленський оголосив мету - виробляти 1 000 перехоплювачів на день. Однак журналісти підкреслюють, що в цей самий час Росія розвиває власні технології дронів.

Повідомляється, що окупанти випробовують і використовують реактивні версії "Шахедів", імовірно створені на основі вдосконаленого іранського зразка, здатного розвивати швидкість до 800 кілометрів на годину.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні з'явився новий дрон-перехоплювач для протидії "Шахедам". Його ключова перевага - здатність оперативно виявляти і фізично знищувати ударні БПЛА в українському небі.

Крім того, ми розповідали, як вертольоти і Як-52 знищують "Шахеди". За словами командувача армійської авіації Павла Бардакова, такий спосіб протидії ударним БПЛА був вимушеним, оскільки росіяни почали запускати свої дрони на велику висоту.

