Він знаходиться за 1300 кілометрів від України.

Супутникові знімки підтверджують руйнування на російському військовому об'єкті у Татарстані, який вчора атакували безпілотні літальні апарати.

Згідно з опублікованими NV фотографіями, які зробили вже після нальоту дронів на логістичний термінал окупантів, на даху будівлі з’явилися щонайменше два отвори, причому один із них значно більший. Водночас інформації про пошкодження всередині будівлі наразі немає.

Нагадаємо, 9 серпня у мережі повідомили про закриття аеропортів та введення плану "Килим" у Татарстані. В Альметьєвську, Нижньокамську та Єлабузі оголосили про загрозу дронів.

Невдовзі у Службі безпеки України повідомили про успішне ураження логістичного хабу, де російські окупанти зберігали дрони-камікадзе типу "Shahed" та іноземні комплектуючі до ни.

Виробництво "Шахедів" у Татарстані

Як відомо, у спеціальній економічній зоні Алабуга в Татарстані Росія локалізувала виробництво дронів, спроєктованих в Ірані - "Shahed-136", відомих під назвою "Герань-2".

Згідно з даними з відкритих джерел, завод запустив серійне виготовлення як ударних "Shahed", так і дешевших макетних моделей-приманок для обману систем ППО.

Для збільшення темпів робіт залучають студентів Політехнічного коледжу Алабуги, іноземних працівниць із країн Африки та навіть неповнолітніх. Підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак.

