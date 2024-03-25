Посол США Джейн Хартлі заявила, що з оптимізом дивиться на те, що США виділять Україні більше допомоги.

Посол США у Великій Британії Джейн Хартлі заявила, що Росія не зупиниться, якщо зможе перемогти у війні з Україною. Про це вона сказала в інтерв'ю Sky News.

Вона запевнила, що "оптимістично налаштована" на те, що Сполучені Штати Америки виділять більше фінансової допомоги для України, проте зазначила, що "будь-хто, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, я думаю, помиляється".

"Я була послом (у Франції та Монако) у 2014 році і бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: "О, це кінець для Росії", - пояснила Хартлі.

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За її словами, на кону стоїть демократія, тому США мають підтримати українців.

"Ми хочемо зробити все можливе, щоб переконатися, що Україна залишається сильною демократією і що Росія програє цю війну", - наголосила посол.

Підтримка США для України: останні новини

Як писав УНІАН, очільник Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що в США голосуватимуть за допомогу Україні після Великодня. За його словами, відмова від підтримки України може ослабити Сполучені Штати Америки.

"Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, програємо Путіну, дозволимо йому забрати Україну, Молдову, Грузію, покинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані - це зробить Сполучені Штати сильнішими, чи слабшими? Гадаю, слабшими", - зауважив Маккол.

Також США запропонували, як отримати 50 мільярдів доларів із заморожених активів РФ для України. Там хочуть об'єднати 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку, які іммобілізували країни G7 і Європейського союзу, у SPV, прибуток від якого піде на так звані облігації свободи.

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