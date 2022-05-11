Збройні сили України вкотре знищили понтонні переправи окупантів через Сіверський Донець.

Білогорівка стала для російських окупантів другою Чорнобаївкою, Збройні сили України вкотре знищили понтонні переправи через Сіверський Донець.

Про це у Теlegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Білогорівка нині форпост Луганщини, там рашисти намагаються вкотре перейти річку, але тільки риб годують…собою. Наші захисники б‘ють орків як мух. До "дороги життя" росіяни пробитися не можуть, але 7 км ділянки щільно прострілюють здалеку", - написав він.

Гайдай також повідомив, що окупанти викачали газ на розподільчій станції у Новопскові.

"Перекрили крани. За пару днів увесь регіон залишиться без газу", - зазначив він.

За його даними, рашисти активізувалися і намагаються прорватися до Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне, відрізати Луганщину від "великої землі", взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут.

"Ключове "намагаються". Обстріли населених пунктів надпотужні", - додав Гайдай.

Голова Луганської ОВА зазначив, що гуманітарна ситуація у регіоні на межі - на складах залишилося небагато гуманітарної допомоги, а завезти через обстріли доріг важко.

За його словами, мобільний зв‘язок не працює.

"Працюємо над вирішенням ситуації, але надії мало. Луганщина відрізана від інформації ззовні", - додав він.

При цьому Гайдай зазначив, що евакуювати людей поки неможливо.

Як повідомляв УНІАН, напередодні українські військові знищили понтонні переправи окупантів у Білогорівці, де ворог намагався перекидати техніку й особовий склад.