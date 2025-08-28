Йдеться про те, куди Україні рухатися і як розвиватися.

Україна має бачення відносно повернення усіх окупованих Росією територій. З міжнародними партнерами проводилися "військові ігри" і моделювалися різні ситуації з цього приводу. Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк сказав під час міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи.

"В нас є напрямки, є бачення як повернути усі тимчасово окуповані території назад до складу України. Ми разом з партнерами, з британцями, американцями, проводили ряд "військових ігор" і моделювали різні ситуації, і на 10-15 років вперед у нас є бачення куди нам рухатися, як нам розвиватися", - наголосив Гаврилюк.

Водночас, говорячи про перевагу у Чорному морі, він вважає, що треба бути реалістами, а це значить, що цю перевагу у Чорному морі треба здобути і утримувати.

"Ми повинні також розуміти, що Крим на сьогоднішній день перетворився в колосальну, потужну військову базу РФ. Там знаходиться шалена кількість військових", - додав Гаврилюк.

Питання окупованих територій України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу, журналіст Сергій Гармаш вважає, що прихильників Росії на тимчасово окупованих територіях України зараз небагато, а ті, що і є, покинуть населені пункти, щойно Київ поверне над ними контроль.

Водночас в Росії заявляють, що не збираються обговорювати статус окупованих українських територій, які вже записані у російську конституцію.

Однак в МЗС України відзначають, що "смішно бачити", коли російські посадовці посилаються на конституцію РФ. В МЗС наголошують, що Росія не може висувати будь-які територіальні претензії Україні. Україна має міжнародно визнані кордони, які не змінилися, попри будь-які російські спроби.

