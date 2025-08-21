Зараз ускладнене забезпечення південного угруповання військ РФ.

На території тимчасово окупованого Криму у четвер, 21 серпня, українські військові уразили російський вантажний потяг із пально-мастильними матеріалами.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України.

"Порушена логістика окупантів у тимчасово окупованому Криму! Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами", - розповіли українські військові.

Наразі, за даними ССО, внаслідок спеціальних дій українців ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.

ЗСУ б'ють по військових потягах РФ

Нагадаємо, 31 травня на території тимчасово окупованого Запоріжжя внаслідок вибуху було знищено військовий потяг російських загарбників. Це сталося на залізничній ділянці поблизу населеного пункту Якимівка Мелітопольського району. Ешелон рухався у бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс.

Нещодавно також ЗСУ мінуснули ворожий ешелон на Запоріжжі. Завдяки FPV-дронам батальйону "РОНІНИ" 65 окрема механізована бригада ЗСУ "Великий Луг" ворог залишився без пального та без залізничного сполучення між Урожайним та Токмаком, де українські захисники спалили російський ешелон з пальним. За словами українських військових, на той час залізничне сполучення було перервано, це серйозний удар по забезпеченню російських військ.

