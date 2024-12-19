Втомлені солдати та громадяни висловлюють "фаталістичний оптимізм".

На Україну чекає найважча зима, Київ готується до втрати підтримки з боку США. При цьому втомлені солдати та громадяни висловлюють "фаталістичний оптимізм". Про це йдеться у матеріалі The Atlantic.

Видання поспілкувалося з сержантом ЗСУ Віталієм Овчаренком. Його підрозділ воював у Курській області Росії. Той розповів, що зараз для ЗСУ - найважчий час, хоча минулий рік був досить важким, оскільки адміністрація президента США Джо Байдена надто повільно надавала військову підтримку.

"Кожна куля, яка не долітає, призводить до смерті моїх друзів. Але невизначеність - це найскладніше. Командування заявило, що буде воювати незалежно від позиції американців. Але солдати були стурбовані, тому що американські політики хочуть укласти угоду. І ми знаємо, що це не буде мир - це буде тактична пауза, яка дозволить росіянам перегрупуватися", - розповів військовий.

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Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань оборони та розвідки в українському парламенті Роман Костенко, наполягає на необхідності надання Україні повноцінних гарантій безпеки. За його словами, змістовна угода має включати зведення оборонної структури вздовж лінії фронту:

"Щоб протягом кількох годин після нападу Росії військові операції могли розпрчатися. Без цього гарантії безпеки не працюватимуть".

Водночас, за словами Костенка, росіяни готуються до спроби захопити решту Донецької області до середини зими, при цьому нещодавнє збільшення військових поставок від адміністрації Байдена після обрання Трампа було корисним, але якщо поставки продовжуватимуться нинішніми темпами, "ми можемо пережити зиму" без значних втрат території.

Автор зазначає, що на відміну від Трампа, багато європейських лідерів бачать війну Росії в Україні як загрозу власній безпеці. Так, країни Балтії передали Україні весь свій запас деяких видів зброї. А один польський чиновник сказав, що його країна, яка надала Україні більше танків, ніж будь-яка інша в Європі, тепер не має чого давати, "тому що ми наступні на лінії фронту".

У свою чергу Томаш Копечний, уповноважений Чехії з питань відновлення України, сказав, що чеські заводи збільшили виробництво великокаліберних боєприпасів в одинадцять разів за перші два роки повномасштабної війни в Україні. Чеська ініціатива поставила в Україну близько 500 000 снарядів 155-міліметрової артилерії в 2024 році, і поставить більше наступного року:

"І все ж, навіть якби європейці віддали все, що мають, вони не змогли б забезпечити достатньо матеріальних засобів, щоб компенсувати американський відхід. Україні знадобиться власна продуктивна промисловість зброї".

Рано чи пізно, кажуть деякі українці, країні доведеться повністю покладатися на власні ресурси, а Трамп, імовірно, просто поспішає. Марія Берлінська, 36-річна західноукраїнська дівчина, видатна фігура в індустрії дронів, яка ще 2014 року пішла в армію на добровольцем і закликала політиків підтримати галузь.

"Моє повідомлення було дуже простим: рано чи пізно Росія повернеться. Ми повинні інвестувати в технології, тому що ми не можемо покладатися тільки на західні країни. Вони сміялися. Вони сказали, що це просто іграшки", - розповіла Берлінська.

Вона не має ілюзій щодо того, чого можуть досягти дрони, а чого ні. За її словами, зараз її найвищим пріоритетом є амбітна спроба компенсувати нестачу персоналу в Україні шляхом навчання цивільних осіб, які допомагатимуть створювати та розгортати безпілотники та інші види оборонних технологій - проєкт, який вона називає "технологічною мілітаризацією суспільства".

"Але з перспективою втрати американської підтримки українці повинні звикнути до думки бути громадянами-солдатами. Вона була однією з кількох людей у ​​Києві, які посилалися на Ізраїль - з його обов’язковим призовом на військову службу для чоловіків і жінок - як модель", - резюмує автор статті.

Війна в Україні: думки аналітиків

Перемога Путіна обійдеться США в сім разів дорожче, ніж підтримка України. Таку думку висловив оглядач Foreign Affairs Елейн Маккаскер.

За його словами, без підтримки США Росія просунеться вперед у 2025 році, оскільки у Києва закінчиться зброя. До 2026 року Україна втратить ефективну ППО, що дасть змогу Росії проводити постійні масштабні бомбардування військової та цивільної інфраструктури.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп допустив зменшення військової допомоги Україні після повернення в Білий дім. При цьому він запевнив, що активно намагається покласти край війні.

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