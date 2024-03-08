Зазначається, що високі ціни на нафту, ухилення від санкцій і державні інвестиції забезпечують Росію достатніми ресурсами для війни в Україні з нинішньою інтенсивністю ще принаймні 2 роки.

У Росії вистачить ресурсів, щоб вести війну в Україні ще принаймні два роки. Про це пише Reuters з посиланням на спільний звіт Департаменту контррозвідки Державної безпеки та Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві національної оборони.

"Високі ціни на нафту, ухилення від санкцій і державні інвестиції забезпечують Росію достатніми ресурсами для боротьби в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки".

У звіті зазначається, що Росія реформувала та зміцнила свою армію в Україні у 2023 році та перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж свого кордону з НАТО.

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"Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", - додали литовські спецслужби.

Зазначається, що Росія намагається уникнути санкцій, запроваджених проти її оборонної промисловості після її вторгнення в Україну.

Зокрема, у той час як Росії відкрито постачають зброю та боєприпаси тільки Іран і Північна Корея, Китай став її найбільшим постачальником мікрочіпів, а юань став основною валютою для міжнародних операцій Росії.

Також Росія розмістила військові боєголовки в Білорусі та будує там інфраструктуру для їх використання.

Війна в Україні - прогнози експертів

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначав, що у квітні може відкритися "вікно можливостей" для перелому ходу війни на користь нашої держави, але є фактори, які можуть цьому завадити - брак снарядів і брак людей.

Водночас ЗМІ писали, що 2024-й стане роком стратегічної української оборони без спроб значного наступу - завданням буде утримання оборонних рубежів та нанесення повітряних ударів великої дальності. В теорії це дозволить Україні "наростити свої сили" цього року, щоб вже у 2025 році спробувати знову піти у контрнаступ з більшими шансами.

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