Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ".

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк виступив з вимогою повного виведення російських військ з території України.

"Не пропонуйте нам припинення вогню - це неможливо без тотального виведення військ рф. Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років", - написав Подоляк в Twitter.

Він також додав, що поки Росія не готова повністю залишити українські землі, "наші переговорні платформи - зброя, санкції і гроші".

Як писав УНІАН, Американський інститут вивчення війни відзначав, що російський військовий крах був би, швидше за все, приблизно аналогічний стану французької армії в період з квітня по червень 1917 року під час Першої світової. Тоді більш ніж половина дивізій французької армії відмовилися йти в наступ через підірваний бойовий дух і погане самопочуття.

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