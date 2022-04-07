У Київській області для запобігання випадків мародерства посилили перевірку автотранспорту.
Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
Він зазначив, що на тих територіях, які були захоплені ворогом, і вже звільнені, введено комендантську годину на 7 днів. За словами Денисенка, таке рішення прийнято з метою розмінування територій, а також, щоб запобігти випадкам мародерства. При цьому він додав, що правоохоронці працюють разом з представниками територіальної оборони та місцевими жителями, щоб запобігти таким випадкам.
"Зараз проходить посилена перевірка всіх автомобілів, які виїжджають з цих населених пунктів, щоб виявляти випадки мародерства", - сказав Денисенко.
На уточнююче запитання, чи були виявлені автомобілі з викраденими речами, Денисенко відповів позитивно. При цьому він зазначив, що це тема окремої розмови.
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