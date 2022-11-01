Віталій Кім розповів про нічні ракетні атаки по обласному центру, а також розкрив ймовірні плани росіян на Херсон.

На Херсонському напрямку російські окупанти масово виселяють українців зі своїх домівок з гарними умовами, куди заселяють мобілізованих. Російські окупанти сподіваються, що так вони обживуться і не захочуть тікати, коли прийде час відступати.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у вівторок, 1 листопада.

Кім розповів, що в напрямку Херсона окупанти масово виселяють людей зі своїх домівок, мінують території та розповсюджують чутки, що нібито 4-6 листопада будуть обстріли.

"Але суть у тому, що вони розселяють чмобіків тільки там, де є гарні умови. Таким чином вони дають умови своїм мобілізованим кращі, ніж у них дома, в надії на те, що коли вони будуть відступати, ті не будуть бігти і здаватись", - пояснив голова ОВА.

Кім припускає, що окупанти хочуть ледве не мілітаризовану зону зробити перед Кримом.

Війна в Україні: ситуація на півдні

31 жовтня Міноборони РФ заявило про припинення мобілізації, проте ще не опубліковано указ про це президента Путіна.

28 жовтня міністр оборони РФ Шойгу заявив, що близько 100 тисяч мобілізованих росіян були відправлені в зону бойових дій в Україні.

Сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Каховці та Новочорномор'ї російські загарбники силоміць виселяють людей з їхніх осель. А навколо цивільного житла окупанти встановлюють інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

Напередодні колаборант Володимир Сальдо заявив, що окупаційна влада Херсонської області вирішила розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра.

ЗСУ продовжують звільняти територію Херсонської області від російських окупантів. Відомо, що деокуповано вже понад 90 населених пунктів Херсонщини.

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