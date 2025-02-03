Окупанти просунулися у трьох точках Донбасу, - DeepState

Аналітики зафіксували підтверджені успіхи російської армії у трьої населелених пунктах на різних оперативним напрямках.

Російські окупанти продовжують тиснути на всій лінії бойового зіткнення. Минулої доби загарбники мали успіх у щонайменше трьох населених пунктах.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну інформацію на фронті.

За даними спостерігачів, ворог просунувся у Срібному, Дачному та біля Колодязі. Усі ці населені пункти територіально розташовані у Донецькій області.

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Як повідомляв УНІАН, Російські окупанти все більше зосереджують свою увагу на Андріївці Донецької області. Нещодавно там утворився "червоний анклав".

Раніше 110 ОМБр повідомила, що у Великій Новосілці, що на Донеччині, росіяни не можуть далі просуватися, адже потрапили у "вогневий мішок". Наразі у цьому населеному пункті активно працює українська аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцезнаходження окупантів.

Також стало відомо, що в Україні створюють потужну систему захисту від російських дронів. В цю систему будуть інтегровані ранні розробки компанії "Атлас", які вже продемонстрували свою ефективність на фронті.

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