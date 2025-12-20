Оператори 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" позбавили піхотні групи окупантів прикриття.

Оператори Сил безпілотних систем (СБС) зупинили штурмові дії росіян на Донецькому напрямку. Було знищено ворожі танки, танковий мостоукладач і бронемашини. Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗС України в Telegram.

Зазначається, що оператори 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" зупинили штурмові дії противника, вразивши танки, броньовані машини та танковий мостоукладчик МТУ-20, який мав забезпечити просування цих танків та бронемашин у напрямку позицій Сил оборони. У СБС підкреслили, що це позбавило піхотні групи окупантів прикриття.

"Системна робота 427-го ОПБпС "Рарог" послаблює наступальний потенціал противника та забезпечує Силам оборони тактичну перевагу на певних ділянках фронту", - йдеться в повідомленні.

У СБС нагадали, що МТУ-20 є радянським танковим мостоукладачем, розробленим на базі танка Т-55. Він призначений для швидкого встановлення однопрогонового металевого мосту вантажопідйомністю 50 тонн через перешкоди шириною до 18 метрів.

СБУ вразила два російські винищувачі в Криму - що відомо

Раніше в СБУ повідомили, що на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму було уражено два російські літаки Су-27. Удар завдали далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ.

У СБУ зазначили, що один із винищувачів перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Літак був знищений.

Крім того, підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на зазначеному аеродромі.

