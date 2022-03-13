З початку війни ворог ввів до України близько 100 тисяч військових, із яких 13 тисяч точно знищено, а 18 тисяч небоєздатні.

Під час боїв на території України окупанти втратили понад 30% особового складу.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вони гинуть, гинуть сотнями", - зазначив він.

Зокрема, за словами Арестовича, нещодавно біля Маріуполя було вбито близько 250 окупантів, а більше 700 - поранено.

На його думку, наразі вже вбито близько 14-15 тисяч особового складу, однак ці дані ще не підтверджені.

Радник глави ОП додав, що з початку війни ворог ввів до України близько 100 тис. військових, з яких 13 тис. точно знищено, а 18 тис. небоєздатні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні бойові втрати супротивника станом на неділю, 13 березня, орієнтовно становлять понад 12 тисяч осіб. Було знищено 374 танки, 1 226 бойових броньованих машин і 140 артилерійських систем.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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