У міністерстві запевнили, що ворог і надалі люто знищується, але підрахунок їхніх втрат - це не першочергове завдання на місці подій.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, чому останніми днями дані по втратах серед особового складу окупантів не змінюються.

Про це йдеться у дописі на її сторінці у Facebook.

"Де загиблі вороги? Чому за офіційними даними вже декілька днів не змінюється цифра "більше 12 тисяч"? Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста і села", - наголосила Маляр.

Вона пояснила, що підрахунок втрат особового складу ворога - далеко не першочергова справа на місці подій. Крім того, щодня ситуація динамічно змінюється і "станом на зараз противника зупинено, і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому".

"Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника якраз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у доукомплектуванні особового складу", - зауважила представниця МОУ.

Маляр також відзначила, що потрібно розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено.

"Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить з калькулятором, якщо говорити дуже спрощено. Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці", - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні бойові втрати супротивника станом на неділю, 13 березня, орієнтовно становлять понад 12 тисяч осіб. Було знищено 374 танки, 1 226 бойових броньованих машин і 140 артилерійських систем.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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