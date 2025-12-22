Поступки Путіну за планом Трампа не задовільнять Путіна, - Блінкен

Мета Росії, повністю прив'язати під свій контроль Україну, переконаний ексдержсекретар США.

Колишній державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що якщо вдасться добитися хоча б припинення вогню, Україну треба забезпечити надійними гарантіями безпеки, які би унеможливили відновлення агресії з боку Росії. Про це блінкен сказав в ефірі телеканалу CNN.

Спочатку у Блінкена запитали, яким може бути найбільш реалістичний результат війни.

"Моя власна оцінка полягає у тому, що лінія на землі, на карті не буде рухатися дуже сильно. Росіяни повільно просуваються жахливою ціною лише на невеликій території. Я думаю, що за останній рік вони захопили ще один відсоток території України ціною десятків тисяч життів і сотень тисяч поранених. Справжнє питання, якщо ми збираємося урегулювати це хоча б на певний період часу, полягає у тому, щоб забезпечити достатнє стримування, аби Росія не просто зупинилася і повторила (агресію) в певний момент у майбутньому", - відзначив Блінкен.

Колишній держсекретар вважає, що нікому не подобається спостерігати, як більша країна б’є меншу. Але російська агресія проти України – це агресія проти принципів, які формують міжнародну систему, коли не можна змінювати кордони сусідньої країни силою або диктувати цій країні політику.

Блінкен зауважує на важливості того, які саме будуть надані Україні гарантії безпеки.

На його думку, критично важливо, аби були розміщені сили на будь-якій встановленій лінії, і це має стати перешкодою для Росії, оборонна промисловість України має розвиватися, а США мають продовжувати надавати розвідувальні дані і зброю.

Також, у Блінкена запитали, чи спрацює стратегія адміністрації Дональда Трампа, щоб змусити Україну піти на низку поступок, які мають стати достатніми для укладення угоди з метою припинення війни.

"Коротка відповідь – ні. З двох причин", - вважає Блінкен.

На його переконання, по-перше, дуже важко вимагати від українців, аби вони добровільно відмовились від своєї території, бо тоді агресія принесе винагороду Росії.

По-друге, колишній держсекретар не вважає, що виконання усіх вимог Росії зрештою задовольнить російського диктатора Володимира Путіна.

За словами Блінкена, як перший крок, Путін хоче отримати контроль над усім Донбасом, а далі очільник Кремля прагне отримати усю Україну тим чи іншим чином.

"Він хоче нейтралізувати її як незалежну країну. Він хоче зробити так, щоб вона була прив’язаною до Росії у тій чи іншій формі. Це мета", - переконаний Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський вважає несправедливою пропозицію відведення українських Сил оборони за межі Донеччини. Глава держави відстоює позицію, Україна нікуди не відходитиме і "буде стояти, там де стоїть".

Єдиною причиною, чому не закінчується війна, є російський диктатор Путін.

