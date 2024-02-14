На тимчасово окуповані території росіяни завезли велику кількість мігрантів з країн колишнього СРСР.

Росія заманює мігрантів з країн колишнього СРСР до України для того, щоб завербувати їх та відправити на передову. Про це розповідає Bloomberg.

Не таємниця, що росіяни масово завозять на захоплені українські території мігрантів з країн Центральної Азії. Як правило їх використовують для відбудови пошкодженої інфраструктури, однак Bloomberg звернув увагу на випадки вербовки мігрантів для бойових дій.

В ряді випадків робітників буквально змушували вступити до лав російської армії. За словами юриста і директора правозахисної некомерційної організації Tong Jahoni Валентини Чупік, в її практиці був випадок, коли 50 мігрантів добровільно поїхали в Україну, але "обіцяної зарплати їм не заплатили, а на зворотному шляху до Росії їх не випустили".

Відео дня

Чупік розповіла, що їй відомо багато випадків, коли громадян Узбекистану та Таджикистану обманом заманювали на роботу в Україну, а потім змушували рити окопи в зоні бойових дій.

Один з мігрантів із Таджикистану на ім'я Солех розповів, що його намагалися завербувати для відправки до фронту. Незважаючи на те, що росіяни обіцяли йому багато грошей, він вирішив повернутися додому. "Вони вербують скрізь… Мого друга змусили підписати договір, коли він пішов у міграційний центр подавати документи на дозвіл на проживання", — розповідає Солех.

Мігранти на тимчасово окупованих територіях

Кількість заробітчан з Центральної Азії та Північного Кавказу стрімко зростає на багатьох тимчасово окупованих територіях Донецької області. В першу чергу мова йде про її південь, зокрема, окупований Маріуполь. Ще у кінці минулого року підрахували, що кількість мігрантів у місті вже перевищує 30 тис. осіб. Всього ж за українськими даними кількість мігрантів тільки з країн Середньої Азії на окупованих територіях перевищує 100 тис. осіб.

Кінцевою ціллю залучення мігрантів експерти називають змінення демографічного складу населення тимчасово окупованих територій. Росіяни вважають, що нові мешканці будуть більш лояльні до кремлівської влади, аніж українці.

Вас також можуть зацікавити новини: