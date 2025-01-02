Потужного просування у росіян в січні не буде.

Російські загарбники у грудні зазнали суттєвих втрат і тепер у січні будуть більш "економно" використовувати свої війська на фронті. Про це військовий експерт Михайло Жирохов сказав в ефірі на Радіо NV.

Експерт пояснив, що збільшення російських втрат за грудень можна пояснити саме через їхню тактику на фронті, бо вони "намагалися максимально просунутися, а вже втрати рахувати пізніше, коли вони займуть певні населені пункти або певні рубежі".

"Як ми бачимо, ця тактика не спрацювала. І зараз росіяни підраховують те, що у них є, і звісно - будуть намагатися, скажімо так, більш економно розходувати, якщо можна так говорити про особовий склад, ці війська, які є, перекидати додаткові резерви і вже далі просуватися і виконувати ті стратегічні завдання, які перед ними стоять", - сказав Жирохов.

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На його думку, росіянам зараз на фронті буде дуже важко.

"І найближчим часом якогось просування в кілометри, які ми бачили за грудень, очевидно що вже не буде. Якесь просування у десятки, сотні метрів буде, але такого потужного в січні я би особисто не очікував, тому що, очевидно, що втрати доволі суттєві навіть для росіян", - відзначив Жирохов.

Війна в Україні - втрати РФ на фронті

Як повідомляв УНІАН, впродовж 2024-го року (31 грудня 2023 - 31 грудня 2024) втрати російських загарбників в особовому складі склали орієнтовно 430 тис. 320 осіб. Для порівняння, за 2023 рік було відмінусовано близько 253 тис. осіб.

Головне управління розвідки Міноборони України нещодавно перехопило розмову росіянина з Бєлгородської області, у якій він говорить про величезні втрати армії РФ на фронті.

"Казав мені наш спільний знайомий один, казав 56 тисяч ще неопізнаних, в Ростові. Там руку знайшли, там ногу знайшли", - каже росіянин.

Як пише Fortune, з’являється все більше доказів того, що російський військово-промисловий комплекс наближається до межі після майже трьох років бойових дій в Україні.

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