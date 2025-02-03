Поранені окупанти, ймовірно, були повернуті до своїх частин після того, як їх передчасно виписали з передових медичних пунктів, за вказівкою їх командування.

Російська медична система, ймовірно, працює на межі можливостей, адже на передовій все частіше помічають військових на милицях, повідомляє Business Insider з посиланням на британську розвідку.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, численні спостереження підтверджують, що поранені російські військовослужбовці повертаються в бій, оскільки система медичної допомоги не справляється з навантаженням.

У звіті розвідки опублікованому у неділю, йдеться: "Дуже ймовірно, поранених російських військовослужбовців повертають до виконання бойових завдань в Україні з незагоєними ранами, часто на милицях".

Відео дня

Зокрема, згадується 20-та загальновійськова армія, яка, за інформацією британської розвідки, могла сформувати "штурмові групи" з поранених солдатів.

"Існує реалістична можливість, що російські командири спрямовують цю діяльність на утримання персоналу, який інакше загубився б у перевантаженій медичній системі", – йдеться у звіті.

Британське оборонне відомство також посилається на українські оцінки, згідно з якими під час війни було вбито або поранено 830 тисяч російських солдатів, із яких близько 400 тисяч потребують лікування за межами зони бойових дій.

У доповіді зазначено: "Поранені солдати, ймовірно, були повернуті до своїх частин після того, як їх передчасно виписали з передових медичних пунктів, за вказівкою їх командування". Така практика, на думку розвідки, "зменшує навантаження на перевантажену військову медичну систему та підвищує здатність підрозділу відстежувати та використовувати поранених військовослужбовців для виконання оперативних завдань".

Крім того, у звіті наголошується, що відсутність належної медичної допомоги в закладах, розташованих подалі від лінії фронту, зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного навантаження назад на військові частини.

Британська оцінка ситуації з’явилася після публікації відеоматеріалів в українських Telegram-каналах, на яких зафіксовано російських військових на милицях у лісовій місцевості неподалік Покровська. На інших відео поранені солдати скаржилися на умови розгортання.

У середині січня українські джерела оприлюднили дронові кадри, що зафіксували двох військових на милицях у відкритому полі поблизу Покровська. Безпілотник скинув на них боєприпаси, що, ймовірно, зробило їх небоєздатними.

Втім, залишається невідомим, які саме травми отримали ці солдати до удару безпілотника, а також чи брали вони участь у бойових діях або ж просто переміщувалися між позиціями.

"Суцільна ганьба"

Ці кадри викликали дискусії і в Росії. Військовий блогер Святослав Голіков у своєму дописі в січні жорстко розкритикував практику відправлення поранених на передову, назвавши її "суцільною ганьбою".

"В особливо кричущих випадках явних калік навіть можуть посилати на штурм, але частіше їх відправляють на укріплення щойно відвойованих позицій", – додав він.

Голіков припустив, що солдати на відео були без спорядження та зброї через те, що російським військовим часто доводиться самостійно знаходити оснащення на фронті.

Негативна реакція на лікування поранених посилилася після поширення в середині січня ще одного відео, на якому чоловік у військовій формі б’є двох поранених росіян кийком і застосовує до них електрошокер.

Влада Кизила (Тува, Росія) повідомила російським ЗМІ, що розпочала розслідування цього інциденту.

Ознаки нестачі ресурсів у російській армії стають дедалі очевиднішими, адже війна перетворюється на змагання, в якому Київ і Москва намагаються перевершити один одного за чисельністю військ та запасами озброєнь.

Щоб поповнити ряди, Кремль збільшує бонуси та соціальні пільги для новобранців, а в окремих регіонах грошові стимули для контрактників майже зрівнялися з американськими військовими виплатами.

У 2025 році Росія планує спрямувати на оборону майже третину федерального бюджету – 13,5 трильйона рублів (приблизно 135 мільярдів доларів за актуальним курсом), що відбувається на тлі економічної ізоляції країни через західні санкції.

Кадрові проблеми Росії

Як повідомляв раніше УНІАН, Путін наказав відправити повістки резервістам. Він заявив, що це необхідно для "підвищення бойових навичок". За словами юриста Руху відмовників Росії Артема Клиги, це може бути пов’язано з "потребою в людях" через "виснаження російської армії".

Водночас Росія намагається уникнути масової мобілізації, щоб не нашкодити політичному режиму, тому купує найманців в інших країн. Таку думку висловив полковник запасу СБУ та експерт з військової контррозвідки Михайло Притула.

Щоб уникнути протестів, росіяни намагаються набирати добровольців через контракти, пропонуючи їм великі виплати. Однак це не може тривати нескінченно, вважає майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, адже фінансових русурсів у росіян не вистачить.

Вас також можуть зацікавити новини: