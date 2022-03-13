Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю.

Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії, а також веде підготовку найманців з Лівії.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Путінська Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу "Хмеймім" двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази "Чкаловский", Московська обл.", - йдеться в повідомленні.

В розвідці зазначають, що протягом останніх днів Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ, зокрема, це члени так званого "Ополчення національної оборони" та підрозділів 5-го корпусу ЗС Сирії. Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю.

В повідомленні сказано, що підтверджено інформацію про підготовку Росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні.

"Росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплатню від 300 до 600 дол. США", - повідомляє українська розвідка.

Як повідомляв УНІАН, раніше РФ перекидає частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну.

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