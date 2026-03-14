На окупованій Луганщині лунають потужні вибухи: знищено важливий обʼєкт (відео)

У тимчасово окупованому Довжанську Луганської області лунають потужні вибухи.

Про це повідомляє телеграм-канал "Луганщина Оперативна". Зазначається, що детонують боєприпаси, які окупанти вирішили сховати неподалік житлового сектора.

"Вибухи йдуть один за одним – потужна детонація, гуркіт чути на кілометри. Люди в паніці, вікна дрижать, небо спалахує від нових розривів. Це вже фундамент [російських окупантів] – коли такі склади тримають за спинами або взагалі перед носом у цивільних", – йдеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко теж підтвердив інформацію про вибухи:

"На тимчасово окупованій території Луганщини знищений склад російських ракет".

Тим часом Мережею ширяться кадри з місця прильоту. На них видно детонацію ворожих снарядів.

