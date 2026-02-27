Трамп заговорив про 'дружнє поглинення' Куби

Трамп вжив термін "friendly takeover", який зазвичай означає поглинання однієї фірми іншою за згодою сторін.

Президент США Дональд Трамп натякнув на можливе "дружнє захоплення" Куби. Про це пише Clash Report.

"Кубинський уряд веде з нами переговори, і у них великі проблеми. У них немає грошей. У них нічого немає зараз, але вони ведуть з нами переговори - і, можливо, ми зможемо здійснити дружнє поглинання Куби", - сказав він.

Трамп вжив термін "friendly takeover", який зазвичай означає поглинання однієї фірми іншою за згодою сторін.

За його словами, держсекретар Марко Рубіо займається питанням Куби на "дуже високому рівні". Американський лідер додав:

"Деякі люди, які живуть у США, хочуть повернутися на Кубу. Куба - це "неуспішна держава", і державний секретар Рубіо працює над цим".

Трамп також заявив, що хотів би скасування санкцій проти РФ у разі досягнення домовленостей щодо України. Він сказав, що провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, не уточнивши дату бесіди.

"Я розмовляв з Путіним... Я хотів би, щоб ця війна в Україні вже закінчилася", - зазначив політик.

Напруга між США і Кубою

Кубинські прикордонники відкрили вогонь по американському катеру, який нібито вторгся в їхні територіальні води.

При наближенні патрульного катера прикордонних військ МВС Куби з американського судна відкрили вогонь. В результаті командир кубинського катера отримав поранення. Кубинські прикордонники у відповідь вогнем ліквідували чотирьох членів екіпажу катера США, ще шестеро отримали поранення.

Як писало The New York Times, судно, що увійшло в територіальні води Куби, не належало ВМС США. За даними видання, судно було цивільним і прямувало на Кубу з метою вивезення звідти родичів.

