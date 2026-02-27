'Я не граю в ігри з ним': Зеленський про зустріч із Путіним

За його словами, американцям складно зрозуміти російський менталітет - коли вони брешуть, а коли кажуть правду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним на нейтральній території, але не в РФ і не в Білорусі.

"Я запрошу Путіна до Києва, але навіщо? Я не граю в ігри з ним і готовий до зустрічі, я готовий до розмови, але на нейтральному майданчику. Навіть не обов'язково нейтральному, але не російському і не білоруському. Тому що вони є союзниками в цій війні. Білорусь - пасивний агресор, це правда. Тому що нас атакували з території Білорусі", - сказав президент в інтерв'ю Sky News.

За його словами, американцям складно зрозуміти російський менталітет - коли вони брешуть, а коли кажуть правду.

"Якщо ми підемо з цієї території, наприклад, з Краматорська, Слов'янська, - то прямо зараз 200 000 людей, які там знаходяться, будуть окуповані росіянами. Вони скажуть, що ці люди готові бути росіянами, а якщо ні, то вб'ють їх, або пошлють на фронт, або посадять у в'язницю. Те саме вони зробили в Луганську, в Донецьку, в Криму", - додав Зеленський.

Можливість зустрічі Путіна і Зеленського

Нещодавно спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що найближчим часом можлива зустріч українського президента Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна. Детально про те, чи дійсно така зустріч можлива, чи варто чекати результатів від переговорів України і Росії за участю партнерів розповів народний депутат Роман Костенко.

