Шість планет пройдуть парадом по нічному небу під час рідкісного видовища: вчені розкрили деталі

Планети будуть розташовуватися по кривій лінії на небі.

Експерти заявили , що цими вихідними по небу пройдуть шість планет, що стане рідкісним небесним видовищем. Про це пише The Guardian.

Протягом наступних кількох днів Юпітер, Сатурн, Венера, Меркурій, Нептун і Уран будуть видні одночасно на нічному небі - хоча для спостереження останніх двох планет буде потрібно бінокль або телескоп.

На честь цієї події NASA випустило нові звукові інтерпретації - астрономічні дані з рентгенівської обсерваторії Чандра, переведені в звук, - для Юпітера, Сатурна і Урана.

Доктор Меган Арго, доцент кафедри астрофізики Ланкаширського університету, зазначила, що спостереження такої кількості планет на небі одночасно - рідкісне явище.

"Ми спостерігаємо це вирівнювання зараз, тому що орбіти планет привели їх приблизно в одну і ту ж область неба з нашої точки зору на Землі. Оскільки кожна планета обертається навколо Сонця з різною швидкістю, вони постійно змінюють своє положення на тлі зірок. Лише зрідка їх траєкторії збігаються таким чином, що кілька з них виявляються разом на нашому нічному небі. Хоча досить часто можна побачити чотири або п'ять планет одночасно, побачити шість - набагато рідше. Всі сім були видні разом в минулому році, але наступне повне вирівнювання відбудеться тільки в 2040 році", - сказала вона.

За її словами, 28 лютого і протягом декількох днів до і після цієї дати всі шість планет будуть видні, але Меркурій буде важче помітити до середини тижня, хоча Юпітер і Венера будуть легко видні протягом декількох місяців.

Арго зазначила, що тим, хто сподівається побачити планетарну ходу, слід вийти на вулицю рано ввечері і знайти місце з хорошим оглядом на захід - бажано на пагорбі з безперешкодним видом.

Відзначається, що планети будуть розташовуватися по криволінійній лінії на небі. У північній півкулі Юпітер буде видно високо на південному сході, а Меркурій, Сатурн, Нептун і Венера будуть видні в скупченні близько до горизонту на західному небі.

Венера буде найяскравішою з них, Меркурій буде набагато тьмянішим, розташованим праворуч від неї, а Сатурн і Нептун - трохи вище.

Арго також повідомила, що Уран буде тьмяним, перебуваючи нижче групи зірок, відомих як "Сім сестер". Вона підкреслила, що ні в якому разі не можна дивитися на Сонце через бінокль або телескоп, оскільки це може завдати непоправної шкоди очам.

Доктор Ед Блумер, астроном з Королівської обсерваторії в Грінвічі, сказав, що це явище буде видно і в південній півкулі, і буде мати схожий вигляд, хоча парад буде виглядати зворотним у порівнянні з північною півкулею. Арго додала:

"В Австралії Юпітер буде видно на півночі, а Уран - на північному заході, трохи вище Семи Сестер. Сьогодні ввечері і протягом наступних декількох днів ми також будемо спостерігати Місяць. Так що ми отримаємо досить велику частину видимої Сонячної системи".

У NASA опублікували подробиці інциденту на борту Міжнародної космічної станції, який призвів до першої медичної евакуації за 25 років її існування.

